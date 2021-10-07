مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الفلسطيني محمود عباس، استمرار الجهود المصرية لإحياء عملية السلام لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وبحث السيسي مع عباس، في اتصال هاتفي آخر التطورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السلام.

وقال السيسي في هذا الصدد إن “الجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الفلسطينية مستمرة بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بهدف إعادة الحيوية لملف عملية السلام من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة”.

من جانبه، ثمن عباس عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع الشعبين من روابط ممتدة، معبرا عن تقديره لـ”جهود مصر الدؤوبة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، استمرارا لدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتسم به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

وقد تم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق الثنائي المكثف خلال الفترة المقبلة إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: “القاهرة24”