ليبيا – أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين تبادلا الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأزمة الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار السيادة إلى ليبيا، لا سيما من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري التزامًا بما توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق.

ونوه المتحدث باسم الرئاسة بأن السيسي وسعيد أكدا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفقًا للمقررات الدولية ذات الصلة.