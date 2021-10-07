ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن انتخاب مجلس النواب بعد ثلاثين يومًا من انتخاب الرئيس هو تحصين وضمان لإجراء انتخاب الرئيس الذي يرفضه كثيرون، خوفًا من فوز شخصية لاتروق لهم، ويريدون فقط إجراء انتخاب مجلس النواب للتخلص من البرلمان الحالي لأسباب عديدة.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الانتخاب بالنظام الفردي لايعيق الأحزاب من المشاركة الفعالة ولايعتبر معوقًا للعمل الديمقراطي.

ونوّه إلى أن الظروف الاستثنائية تتطلب التغاضي عن الكثير من الأمور حتى ولو اعتبرها البعض ضرورية ومهمة.