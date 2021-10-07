ليبيا – عقد المستشار النائب العام الصديق الصور أمس الأربعاء بحضور رؤساء النيابات الابتدائية الواقعة بدائرة مكتب المحامي العام طرابلس اجتماعًا مع مديري أمن طرابلس، وتاجوراء، وجنزور، والقره بوللي، والنواحي الأربعة، والزهراء، ورؤساء مراكز الشرطة التابعة لها.

الصور قال خلال الاجتماع بحسب ما ذكر مكتبه الإعلامي: إن الغرص من الاجتماع هو مناقشة الإشكالات التي تحد من فاعلية عمل مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها، وغياب دور رؤساء مراكز الشرطة المتصل بواجب حث رجال الضبط القضائي على الاستجابة إلى واجب تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن النيابة العامة، واحترام الشرعية الإجرائية، والحرص على عدم المساس بالضمانات الممنوحة لإطراف مرحلة الاستدلال، وأخصها الضمانات المتعلقة بإجراءات تفتيش المنازل، والقبض على المتهمين وسماع أقوالهم خلال المدد المقررة.

وأضاف الصور بأن واقع العمل خلال السنوات الماضية كشف عن ضعف أداء مأموري الضبط القضائي المتصل بسلطة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق ورفع الدعوى الجنائية؛ وبذلك صار الأمر في الكثير من الحالات إلى حصر الغاية من التقدم بالبلاغات والشكاوى في غرض حصول المجني عليه أو الطرف المتضرر على شهادة تكشف عن الإجراء وتمكنه من اللجوء إلى الأجهزة الأمنية الأخرى، ليتقدم بطلب ملاحقة مرتكب الواقعة المجرمة؛ وهذا ما يعكس ضعف ثقة مقدمي البلاغات والشكاوى في قدرة رجال الضبط القضائي العاملين في مراكز الشرطة على اتخاذ الإجراءات الأولية في طريق إنصاف ضحايا الجريمة.

وقال في موضع أخر: إن إحجام رجال الضبط القضائي عن ممارسة واجب الحصول على الإيضاحات وتثبيت الإجراءات المتعلقة بالبلاغات والشكاوى في المحاضر وإرسالها إلى النيابة العامة في المواعيد المقررة نجم عنه ارتفاع عدد المقبوض عليهم من قبل الجهات الأمنية الأخرى؛ وهذا ما يستوجب منهم العمل على تسوية أوضاعهم كافة، وفق الجدول الزمني الذي حددت نهايته بنهاية شهر ديسمبر.

وانتهى إلى أن خطة العمل على تسوية أوضاع المقبوض عليهم من قبل الجهات الأمنية الأخرى وفق الجدول الزمني الموضوع هو محل متابعة من قبله، لتعلقه بالحقوق والضمانات المقررة في مرحلة ما قبل التحقيق والمحاكمة؛ وبذلك لن يسمح باستمرار أي حالة خارج إطار الشرعية الإجرائية بعد انقضاء الأجل المحدد.

وبدورهم، أكد مديرو الأمن ورؤساء مراكز الشرطة على أن انعدام الفاعلية مرده انعدام الإمكانيات المادية وغياب التدريب والتأهيل رؤساء النيابة العامة عرض ملاحظاتهم على أعمال الضبطية القضائية.

واختتم المستشار النائب العام الاجتماع بقوله: إن مأمور الضبط القضائي يجب عليه العمل بدافع ذاتي مرده الالتزام بواجبات الوظيفة القائم عليها؛ لأن أعماله هي محل للفحص والمتابعة من قبل النيابة العامة بشكل دوري. مؤكدًا على أن النيابة العامة على تهيؤ لإعداد برامج تدريبية لحديثي العهد بالوظيفة لأجل زيادة نسبة المعرفة لديهم في مجال حقوق الإنسان، ورفع قدراتهم المهنية ليكون الاستدلال على الوجه الأمثل.

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