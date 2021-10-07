العراق – وقع العراق والإمارات، امس عقدا لبناء 5 محطات كهروشمسية لتوليد الطاقة، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي ستشتمل على إنتاج وتوليد ألف ميغاواط من أصل سعة تبلغ ألفي ميغاواط.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنه “تم توقيع عقد تشييد خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الطاقة الشمسية، بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار عن الجانب العراقي، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل عن الجانب الإماراتي، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي ستشتمل على إنتاج وتوليد ألف ميغاواط من أصل سعة كلية تبلغ ألفي ميغاواط”.

وأضاف البيان: “هذه الخطوة كأولى المراحل العملية التي اتخذتها الحكومة؛ للاعتماد على الطاقات البديلة، والنظيفة، والمتجددة، في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتلبية احتياج العراق من الطاقة”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية