ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد الغني الفطيسي أن قانون انتخاب السلطة التشريعية الصادر من المجلس مؤخرًا صدر مخالفًا للاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وأنه أيضًا جاء مخالفًا لخارطة الطريق التي اتفق عليها في جنيف.

الفطيسي أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن هذا القانون بهذه المواد ومخالفته للاتفاق السياسي وخارطة الطريق سيكون نوعًا من العرقلة لإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن هذه التصرفات الأحادية ستكون معرقلة لنجاح الانتخابات، والتي تتطلب تهيئة الظروف لإجرائها وقبول نتائجها من جميع الأطراف، وإلا ستتم العودة إلى المربع الأول ما قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وفق تقديره.