ليبيا – أكد مدير مكتب الصحة الدولية بمنفذ رأس جدير مختار المنصوري أن المعبر يشهد ازدحامًا شديدًا منذ أمس الثلاثاء؛ بسبب قرار الجانب تونسي بفرض التحليل السريع لفيروس كورونا على كل المسافرين الوافدين إلى تونس.

المنصوري وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء قال: بحسب البروتوكول المتفق عليه مع الجانب التونسي، فإن التحليل السريع للمسافرين يكون بشكل عشوائي وليس للجميع.

وبيّن أن نتيجة التحليل السريع تحتاج لأكثر من 15 دقيقة، وهذا الأمر عرقل عمل المعبر وتسبب في العديد من المشاكل.

المنصوري أشار إلى أن هناك تواصلًا مع الجانب التونسي لحل هذه المشاكل في أسرع وقت، مؤكدًا أن هذا الإجراء عرقل دخول الحالات المرضية المتواجدة في المعبر.