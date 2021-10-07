إسبانيا – أعلن ليفانتي المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تعيين الإسباني خافيير بيريرا خلفا للمدرب باكو لوبيز بعقد حتى يونيو 2022 مع بند يسمح بالتجديد لعامين إضافيين.

وأقال ليفانتي المدرب لوبيز يوم الأحد بعد يوم واحد من الهزيمة 1-0 أمام ريال مايوركا، ليصبح أول ضحية من مدربي الموسم في إسبانيا، حيث لم يحقق الفريق أي فوز ويأتي في المركز الثالث من أسفل الترتيب برصيد أربع نقاط من ثماني مباريات.

وسبق للمدرب بيريرا قيادة ديبورتيفو ألافيس وقضى فترات كمساعد مدرب في عدة أندية منها ليفانتي خلال الفترة 2011-2013.

وكان آخر عمل للمدرب بيريرا في مجال التدريب عندما قاد هينان سونغشان لونجمن في الدوري الصيني الممتاز.

المصدر: “رويترز”