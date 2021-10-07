الجزائر – كشف مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، السبب الحقيقي وراء غياب المهاجم أندي ديلور مهاجم نادي نيس الفرنسي عن قائمة منتخب “الخضر” قبل مواجهة النيجر.

وبرر بلماضي، استبعاد ديلور، لرغبة اللاعب في التفرغ للعب مع ناديه والسعي لحجز مكان أساسي في صفوفه والابتعاد عن المنتخب لمدة عام.

كما كشف أن نقاشا ساخنا جمعه باللاعب، مضيفا أنه تواصل مع المدير الرياضي لنيس الذي أعلمه برغبة النادي في عدم مشاركة لاعبيه الدوليين الأفارقة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بداية العام المقبل بالكاميرون.

وأوضح بلماضي في هذا الخصوص: “تلقيت رسالة نصية من ديلور، قبل أيام قليلة عن موعد المعسكر الحالي، مفادها منح الأولوية لفريقه، وطلب إعفائه من التواجد مع المنتخب الوطني لمدة سنة واحدة”.

وعبر بلماضي عن استيائه من الطريقة التي تواصل بها ديلور معه، حيث قال: “أظن أن أمور مثل هذه لا تبلغ عن طريق رسالة نصية، وكان من الأجدر أن يقول ذلك للجمهور”.

وتتصدر الجزائر، المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية للمونديال برصيد 4 نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو قبل مواجهة النيجر ذهابا وإيابا غدا الجمعة والثلاثاء المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة.

المصدر: “وسائل إعلام جزائرية”