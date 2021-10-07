ليبيا – أكد رئيس منفذ وازن – ذهيبة عبد الرحمن بغني أن المنفذ شهد نفس الإجراء الذي حصل في معبر رأس جدير.

بغني وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدلة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، رأى أن قرار الجانب التونسي بفرض التحليل السريع لفيروس كورونا لكل المسافرين تسبب بعرقلة في حركة المعبر.

وأشار إلى أن الازدحام الحاصل في المعبر لا يعتبر ازدحامًا كبيرًا مقارنة بالازدحام الحاصل في رأس جدير.

بغني خلص إلى القول: إنه بالرغم من فرض الجانب التونسي إجراء جديدًا غير متفق عليه، ما زلنا ملتزمون ببنود البروتوكول الصحي المتفق عليه.