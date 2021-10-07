سعيّد في اتصال مع السيسي: الجيش المصري حقق “معجزة عسكرية” في حرب أكتوبر

سعيّد في اتصال مع السيسي: الجيش المصري حقق “معجزة عسكرية” في حرب أكتوبر

تونس – هنأ الرئيس التونسي قيس سعيّد نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بذكرى حرب أكتوبر قائلا إن الجيش المصري حقق فيها “انتصارا غير مسبوق”.

وذكرت الرئاسة التونسية أن سعيّد أجرى اتصالا هاتفيا بالسيسي هنأه فيه بالذكرى 48 لحرب أكتوبر، التي خاضها الجيشان المصري والسوري عام 1973 ضد الجيش الإسرائيلي.

وقال سعيّد في الاتصال إن الجيش المصري حقق “انتصارا غير مسبوق ومعجزة عسكرية بكل المقاييس بتمكّنه في ظرف ساعات من عبور قناة السويس وعبور خط برليف”.

وأضافت الرئاسة التونسية أن المكالمة مثّلت “فرصة لاستعراض علاقات الأخوة المتينة والمتميزة القائمة بين البلدين والتأكيد على العزم الثابت المشترك لتنويعها وتدعيمها”.

وختمت الرئاسة بأن سعيّد وجه الشكر للسيسي على “الجسر الجوي الذي أذن به لمعاضدة جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد 19” وقالت إن ذلك “زاد في ترسيخ روابط التضامن والتآزر بين الشعبين الشقيقين”.

المصدر: RT