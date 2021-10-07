ليبيا – رأى عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب مفتاح كويدير إنه لا يحق لمفوضية الانتخابات التعليق على قانون أصدره مجلس النواب، مؤكدًا أن البرلمان رفض ملاحظاتهم، لأنها غير جديرة بالقبول.

كويدير وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الخميس، أوضح أن قانون انتخاب البرلمان الصادر عن البرلمان لم يتضمن أي مادة بخصوص العزل السياسي الذي ألغاه مجلس النواب سنة 2015.

وقال عضو البرلمان: إن القانون أقرّ بحق الترشح وفق النظام الفردي، ولم نأخذ بنظام الأحزاب أو القوائم والكيانات، وهذا لا يبطل القانون.

كويدر أكد أنه لا قيود على المرشحين على أن تتوفر فيهم الشروط العامة التي ضمنها القانون، ومنها العمر والمؤهل والتزكية.