ليبيا – ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم الخميس إمام وخطيب مسجد بمنطقة تاجوراء يقوم بترويج وبيع الأقراص المخدرة.

إدارة مكافحة المخدرات أفادت في بيان لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي أن معلومات مصدرية وردت إليها بوجود شخص ليبي الجنسية يقيم بمنطقة صلاح الدين ويقوم بترويج أقراص الهلوسة على نطاق واسع بمنطقة تاجوراء؛ حيث يقوم بترويج وبيع الأقراص المخدرة في أحد المساجد بداخل منطقة تاجوراء.

وشكلت الإدارة فريق عمل للتحري وجمع المعلومات، وبعد التأكد من صحة المعلومة، تم إعداد كمين محكم بعملية بيع وشراء مع المتهم على قرصين من نوع لاريكا، فتم ضبطه متلبسًا وبحوزته 10 أقرص يشتبه في كونها من نوع لاريكا، وأيضًا 14 قرصًا يشتبه في كونها من نوع ترامادول، وعند الاستدلالات معه اعترف بأنه يتحصل عليها من شخص آخر، وهو إمام وخطيب مسجد بمنطقة تاجوراء، ويمتلك هو وشقيقه الأصغر صيدلية.

وأضافت الإدارة: “تم الاستعانة بالمتهم وضبط إمام المسجد داخل صيدليته الخاصة، وبالاستدلال معه اعترف بتجارته وترويجه الأقراص الهلوسه خارج الصيدلية وبدون وصفات طبية قانونية، واعترف بأنه يتحصل عليها من شخصين لديهم محل لتجارة وبيع الأدوية بسوق الجملة بمنطقة الدريبي، وأنه على موعد استلام كميه من الأقراص معهم”.

وأردفت الإدارة في بيانها أنها وضعت كمينًا لهم فتم ضبطهم بداخل محلهم بمنطقة الدريبي بسوق الجملة، وبحوزتهم كمية تقدر بحوالي 4950 قرصًا يشتبه في كونها من نوع اكنتون وترامادول.

إدارة مكافحة المخدرات أكدت على أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وإحالة المتهمين إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.