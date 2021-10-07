ليبيا – عقد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والبرامج أحمد الكاتب اجتماعًا موسعًا مع الفعاليات الشبابية وممثلي المنظمات المحلية والدولية بالمنطقة الجنوبية.

يأتي هذا الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية في إطار متابعة الوزارتين للأوضاع في منطقة الجنوب، وتحضيرًا للزيارة التي سيقوم بها وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات لمنطقة الجنوب.

وأشارت الوزارة إلى أن الزياره مزمع عقدها للوقوف على أوضاع المنظمات الدولية العاملة بالمنطقة، والتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة الجنوبية للاستفادة من البرامج التي تنفذها هذه المنظمات في المنطقة.