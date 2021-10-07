مصر – هاجمت الفنانة المصرية يسرا، انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لعدم تكريمها في الدورة الخامسة من المهرجان.

وكتبت قائلة: “بخصوص حوارك المنشور يوم الأحد 3 أكتوبر، وضمن سياق تكريمات مهرجان الجونة بالعام الحالي، وتحديدا في إشارتك به لعدم قدرة مهرجان الجونة على الاحتفاء بي، وهو بنفس محتوى الملف الإعلامي الذي أصدره مهرجان الجونة”.

وأضافت: “أرغب في توضيح بعض النقاط: من الطبيعي أن تشير المهرجانات إلى خطتها في تكريم الفنانين الذين تود أن تكرمهم، وتوضيح حيثيات اختياراتها للشخصيات المكرمة، لكن ما أجده غريبا، ولم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي أو محلي، هو الإشارة إلى الأشخاص الذين لن يتمكن المهرجان من تكريمهم”.

من حانبه صرح انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أنه يرفض التعليق أو الرد على تصريحات الفنانة الكبيرة يسرا قائلا لـ” بوابة الأهرام”: ” أرفض الزج باسمي في سياق خاطئ وغير ضروري بالمرة، وهو ما أدى لهذا التناقض المرفوض وغير المقبول”.

وبالرغم من أن إدارة المهرجان لم ترد على يسرا ببيان رسمي، إلا أن الفنانة بشرى باعتبارها مديرة عمليات مهرجان الجونة السينمائي، كتبت على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، قائلة: “لو خيروني ما بين مهرجانات العالم كله ويسرا لاخترت يسرا.. بحبك يا سفيرة الفن العربي”.

المصدر: RT