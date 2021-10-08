ليبيا – قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين إن تعميق الفجوة في مستويات الأجور بين القطاعين العام والخاص لمصلحة العاملين في الأول، سيسهم في هجرة اليد العاملة من القطاع الخاص نحو العام، للاستفادة من الأجور الأعلى، وهو ما سيجهض خطط رفع درجة استيعاب القطاع الخاص للعمالة الوطنية، وبالتالي استمرار ارتفاع معدل البطالة.

أبو لسين وفي تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري أضاف أن الدولة تتحمل التزامات أبدية في الإنفاق على المرتبات، بحيث لا يمكن التخلص منها لاحقًا إلا من خلال اللجوء إلى تخفيض الرواتب أو خفض عدد العاملين، وهو أمر لن يكون مقبولًا أو ممكنًا.

وأشار إلى أن ارتفاع التزامات الدولة نحو سداد العجز الذي سيترتب عن ارتفاع المعاشات التقاعدية سيؤدي إلى زيادة في الاستهلاك الخاص، مما يولد ضغوطا تضخمية، خصوصًا عند حدوث فائض في الطلب في سوق السلع والخدمات.