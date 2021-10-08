فيينا – سجلت أسعار النفط انخفاضا عند التسوية، امس مع تعرضها لضغوط من تقرير لمعهد البترول الأمريكي، أظهر زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وسجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 77.43 دولار للبرميل، منخفضة 1.50 دولار أو 1.90 بالمئة.

كما هبطت عقود برنت 1.48 دولار، أو 1.79 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 81.08 دولار للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

المصدر: “رويترز”