ليبيا – أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة ابراهيم الجراري أن وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد الحويج بصدد زيارة مدينة طبرق الأسبوع المقبل، لمتابعة صيانة بعض المصانع والبدء في إنشاء مصانع جديدة لم يحدد نشاطها.

الجراري وفي تصريحات خاصة لموقع “ليبيا 218” أمس الخميس، أضاف أن الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية عملت على بعض بنود الاتفاقيات التي وقعتها حكومة عبدالحميد الدبيبة مع نظيرتها المصرية الشهر الماضي، بشأن تفعيل نشاط حركة التنقل بين مطارات البلدين، وإعفاء المواطنين الليبيين من دفع رسوم التنقل التي تفرضها الحكومة المصرية.