ليبيا – أعربت وزارة الخارجية الأميركية أمس الخميس أن انتخابات حرة وعادلة في ليبيا جزء من الجهود لتحقيق التقدم في ليبيا، وفق ما جاء في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة، نيد برايس.

برايس أوضح خلال المؤتمر الصحفي وفقًا لما نقلته قناة “الحرة” الأمريكية أن هدف الولايات المتحدة هو تحقيق سيادة مستقرة موحدة وآمنة لليبيا من دون أي تدخل أجنبي، وحكومة ديمقراطية تدعم حقوق الإنسان والتنمية، وقادرة على محاربة الإرهاب في إطار حدودها.

وقال برايس في مؤتمره: “لذلك زدنا تركيزنا الدبلوماسي على تحقيق التقدم، بما في ذلك من خلال عمل الموفد الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند”.

وتابع: “نعرف أن انتخابات حرة وعادلة هي جزء من ذلك، وأن هناك حاجة ملحة للقادة الليبيين للتوصل إلى تسويات خلاقة حول إطار الانتخابات”.

وأضاف: “وكما شددنا في مؤتمر برلين في يونيو الماضي وجلسة مجلس الأمن الخاصة حول ليبيا في يوليو، فإن المجتمع الدولي يتوقع إجراء الانتخابات الوطنية بموجب خارطة الطريق التي تبناها منتدى الحوار الوطني الليبي وبموجب قرار مجلس الأمن”.

وشدد برايس على أن إجراء انتخابات حرة وعادلة مهمة جدًا بالنسبة لواشنطن، وأمر سيتم مواصلة العمل عليه ودعمه مع الشركاء في المجتمع الدولي من أجل مساعدة الشعب الليبي على تحقيق طموحاته.

وردًا على سؤال للحرة حول تأخير الانتخابات البرلمانية حتى يناير وفصلها عن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في ديسمبر قال برايس: “لا أعرف ما إذا كان لدينا موقف حيال ذلك”.