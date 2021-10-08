ليبيا – تمكن أعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية التابع لوزراة الداخلية من القبض على خاطف وقاتل الطفل إيهاب نوري المعداني. وزارة الداخلية وفي بيان لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي أمس الأول أشارت إلى الشكوى المقدمة من المواطن “نوري عبدالمولي المعداني” المقدمة إلى القائم بأعمال النائب العام بتاريخ الثاني من شهر مارس الماضي، وذلك حيال واقعة خطف وقتل ابنه الطفل “إيهاب نوري المعداني” مواليد 2005 من قبل كل من المدعو “ش،أ،ع” والمدعو “ن،أ،س” والصادر بحقهما أمر قبض من النيابة العامة “موضوع القضية رقم 12/2017 مركز السواني” واللذان ما زالا مطلوبين.

وأضاف البيان:” باشر أعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بجمع المعلومات والتحري عن الشخصين المطلوبين، وبعد بذل الجهد تمكنوا من ضبط المذكور الأول ويدعى “ش,أ,ع” مواليد 1999 مقيم الساعدية وجلبه للمكتب وبالاستدلال معه حيال الواقعة سالفة الذكر، اعترف بقيامه وبرفقته كل من المذكور الثاني والمدعو “م، س” والمدعو “أ، ال” والمدعو “ح، ال”.

وفي التفاصيل، ذكرت الوزارة في بيانها أنه بعد أن خطط واتفق المتهمون فيما بينهم على خطف المجني عليه الطفل إيهاب نوري المعداني، وذلك لأجل طلب فدية مالية من والده وقدرها مائتا ألف دينار ليبي، تمكنوا من خطف الطفل من أمام منزله ونقله إلى مزرعة بمنطقة الجليدة بالعزيزية، وهناك قاموا بوضع الطفل داخل بئر ماجن لمدة أربعة أيام، وطلبوا من والده دفع الفدية من خلال الاتصالات الهاتفية، وعندما لم يتمكن والده من توفير المبلغ المطلوب وفي خامس يوم من خطف الطفل فارق الطفل الحياة، وذلك نتيجة سحبه من عنقه بقوة، واصطدام رأسه بسقف البئر، ما تسبب في كسر عنقه وقطع كلي في الحبل الشوكي حسب ما جاء في تقرير الطب الشرعي.

وأردفت الوزراة: بعدها قام المتهمون بوضعه بداخل سيارة نوع شفروليت سوداء اللون ورميه بمنطقة العزيزية على الطريق العام شارع جمال عبد الناصر، تاركين المجني عليه جثة هامدة ولاذوا بالفرار”.