العراق – أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، امس توقيع عقد مع شركة (اسكاتك) النرويجية وحلفائها لإنشاء محطة كهروشمسية بطاقة 525 ميغاواط في محافظتي كربلاء وبابل.

وقال عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي، إن “التوقيع يأتي استكمالا لإجراءات الحكومة العراقية في توقيع عقود مع شركات عالمية لإنشاء محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية وصولا إلى انتاج 7500 ميغاواط من الطاقة النظيفة قبل 2023”.

وأضاف، أن “الاتفاق مع شركة اسكاتك وحلفائها يمثل العقد الثالث لإنشاء محطات كهروشمسية”.

وأشار وزير النفط العراقي، إلى أن “ما تحقق خلال هذا العام من توقيع عقود مع شركات توتال الفرنسية ومصدر الإماراتية واسكاتك النرويجية وحلفائها يمثل نسبة 40% ضمن برنامج مكثف لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة”.

المصدر: RT