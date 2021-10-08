ليبيا – اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري أمس الخميس عبر التقنية الافتراضية بسفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث ناقش الطرفان آخر المستجدات السياسية والتحديات التي تواجه الانتخابات المقبلة.

العقوري أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على أن مجلس النواب قد قام بالواجبات المنوطة به، وأصدر قانون الانتخابات النيابية والرئاسية، وأن المجلس حريص على نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا المشتركة المتعلقة بدعم ملف الهجرة، وبرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا، وتعزيز التعاون التجاري.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في ختام الاجتماع على أهمية الدور الأمريكي في هذه الفترة لدعم استقرار ليبيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز برامج التعاون مع الولايات المتحدة والاستفادة من خبراتها في كافة المجالات، مجددًا شكره للسفارة الأمريكية لاستعدادها للتعاون في ترميم طائرة (الليدي بي جود) الموجودة في مدينة طبرق، والتي تعود للحرب العالمية الثانية وتحويلها لمتحف للتذكير بالتاريخ المشترك بين البلدين.