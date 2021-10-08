ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة اللواء خالد المحجوب إن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عقدت في جولتها الثالثة عشر في جنيف من 6-8 أکتوبر الجاري اجتماعًا، استكمالًا لأعمالها بخصوص تنفيذ بنود واحكام اتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما البند المتعلق بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية برًا وبحرًا وجوًا، وذلك برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحضور المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا یان کوبیش.

المحجوب وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الجمعة، أكد أن اللجنة العسكرية المشتركة قامت بإعداد وإقرار خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما تواجد المراقبين الدوليين التابعين للامم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة.

وذكر أن اللجنة العسكرية ناقشت خلال اجتماعاتها التي اتسمت بالروح الوطنية والمسؤولية آليات تنفيذ خطة إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

المجحوب أفاد أن اللجنة اتفقت على التواصل مع الأطراف المحلية والدولية ذات الصلة لدعم تنفيذ هذه الخطة واحترام السيادة الليبية.