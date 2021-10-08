ليبيا – أكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن المخابرات التركية تواصل إرسال المرتزقة من سورية إلى ليبيا، وترحيل هؤلاء الذين في ليبيا من المنتهية عقودهم والراغبين بالعودة إلى سورية، وفق عملية تبديل منتظمة.

المرصد السوري قال في بيان له أطلعت المرصد على نسخة منه: إن دفعة جديدة من المرتزقة السوريين خرجت إلى تركيا عبر معبر حوار كلس في ريف حلب الشمالي، ووصل عناصر المرتزقة عبر الحافلات إلى جنوب تركيا، استعدادًا للرحيل إلى ليبيا.

ووفقًا للمصادر، فإن الدفعة الجديدة تتكون من نحو 200 مرتزق من عناصر الفصائل الموالية لتركيا، فيما أكدت مصادر المرصد السوري أن طائرة انطلقت من مطار مصراتة في ليبيا باتجاه طرابلس ومن ثم إلى تركيا، تقل على متنها عناصر المرتزقة العائدين إلى سورية عبر المطارات التركية.

وبحسب المرصد، يرتفع عدد المغادرين من ليبيا إلى سورية إلى نحو 420 مرتزقًا خلال الأيام الأربعة الفائتة.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر المرتزقة من الجنسية السورية وصلوا سورية أمس الخميس، بعد عودتهم من ليبيا في 5 أكتوبر.