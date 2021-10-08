ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 604إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 18 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بالإضافة إلى 233 حالة حرجة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت14.3 بالمائة، من أصل 4223 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1019حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 268628 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 72066 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 4757 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1422116فيما وصل عدد المطعمين بالجرعة الثانية إلى 260911.