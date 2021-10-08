ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الخميس مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، وذلك لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الأحوال المدنية، والآلية التي اتخذتها المصلحة في معالجة العديد من الملفات.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمصلحة الأخوال المدنية قضية منح الجنسية الليبية، والرقم الإداري، بالإضافة إلى ملف أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب، وبعض المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المصلحة، والعمل على وضع المقترحات لحلحلتها.

بدوره، أكد المنفي على ضرورة الاهتمام بحاملي الرقم الإداري، والعمل على تسوية أوضاعهم، معتبرًا أن منح الجنسية الليبية، يجب أن يخضع لإجراءات دقيقة، ودراسة متأنية، وهو ما يعني الحاجة للوقت حتى تستطيع الحكومة القادمة إنجازه بشكل يحفظ حقوق الجميع، مجددًا دعوته إلى أن تأخذ المرأة الليبية حقوقها بالكامل، بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة، مطالبًا بدعم المصلحة وتوفير الإمكانيات اللازمة لها ، لتؤدي عملها بالوجه المطلوب.

من جهته، أشاد رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بجهود المجلس الرئاسي، بين الجهات ذات العلاقة من أجل تنفيذ الاستحقاقات القادمة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، معتبرًا أن المرحلة الراهنة، مرحلة حساسة جدًا وتحتاج إلى متابعة وتدقيق في كل مايتعلق بعمل مصلحة الأحوال المدنية.

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