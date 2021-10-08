ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الخميس مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، وذلك لمناقشة الملفات التي تتعلق بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الهامة الأخرى.

المنفي أكد خلال اللقاء على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، مشددًا على أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما أشار إلى أن المجلس الرئاسي، سيستمر في الدفع باتجاه تنفيذ مهامه المنوطة به، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية الشاملة، وإقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

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