ليبيا – ضبط قسم البحث الجنائي العزيزية بمديرية أمن الجفارة شخصين يقومان بوضع صناديق للتبرعات والصدقات بمنطقتي الساعدية والعزيزية، وذلك بحجة مساعدة الفقراء والأسر المحتاجة وكذلك بناء المساجد. وزارة الداخلية ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أن معلومات وردت لقسم بحث الجنائي العزيزية بمديرية أمن الجفارة مفادها قيام شخصين المدعو “ع،ع، ال” مواليد 1983، والمدعو “خ، خ، ال” مواليد 1987 بوضع صناديق للتبرعات والصدقات بمنطقتي الساعدية والعزيزية، وذلك بحجة مساعدة الفقراء والأسر المحتاجة وكذلك بناء المساجد.

وأضافت الوزارة: “وتم ضبطهما، وبالتحقيق معهما تبين بأنهما يقومان بعملية نصب واحتيال على أصحاب المحلات والمواطنين بحجة أن هذه الأموال تذهب لمساعدة الفقراء والمحتاجين، ويقومان بتقاسم المبالغ المالية بينهما”. وأكدت الداخلية اتخاذها لكافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطين وإحالتهما للنيابة العامة.