روسيا – أفادت شركة الغاز الروسية “غازبروم” إن المعدات التكنولوجية الرئيسية لمصنع آمور لمعالجة الغاز لم تتضرر نتيجة للحريق، كما أن سلامة سلسلة الإنتاج لم تتعطل.

وأكدت الشركة الروسية في بيان اليوم الجمعة إن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا” مستمرة، وأشارت إلى أن حجم الإمدادات يتوافق مع الطلبات اليومية من الجانب الصيني.

وفي وقت سابق اندلع حريق في مصنع آمور لمعالجة الغاز، أحد أكبر مشاريع “غازبروم” في الشرق الأقصى، واندلع الحريق نتيجة انفجار بوحدة فصل الغاز في مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي.

ولم تقع إصابات في مصنع آمور لمعالجة الغاز جراء الحريق وفقا لما ذكره المصنع، كما أن الحادث لا يهدد المباني السكنية القريبة من المصنع.

المصدر: تاس