إسبانيا – برر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في تصريح مفاجئ، قرار أستراليا إلغاء صفقة غواصات ضخمة مع فرنسا، واصفا إياه بالـ “عقلاني”.

وصرح بوريل اليوم الجمعة في كلمة ألقاها في منتدى “الاقتصاد الجديد” في مدريد، بأن حكومة كانبيرا قررت “تعزيز روابطها العسكرية والصناعية مع من بإمكانه أن يوفر حماية أفضل لها”.

وتابع: “قد يكون قرار أستراليا مؤسفا من ناحية العلاقات التجارية، لكنه عقلاني من وجهة نظر محددة”.

وأعلنت أستراليا منتصف سبتمبر الماضي عن إلغائها العقد المبرم لاقتناء غواصات فرنسية تزيد قيمته عن 50 مليار يورو (هو يعرف إعلاميا بـ”صفقة القرن”)، وذلك لدى إعلانها عن إنشاء شراكة جديدة في المجال الدفاعي مع الولايات المتحدة وبريطانيا تحت تسمية “أوكوس”.

وأثار هذا القرار غضب باريس التي وصفته بالخيانة وطعنة في الظهر، واستدعت، بقرار غير مسبوق، سفيريها من واشنطن وكانبيرا.

المصدر: “نوفوستي” + “تاس”