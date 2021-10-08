موسكو – رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تصريحات أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان زعم فيها إن “روسيا تستخدم موارد الطاقة كسلاح سياسي”.

وقال بيسكوف إن الكرملين يرفض بشكل قاطع تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، وأضاف المسؤول اليوم الجمعة: “هذا تقييم خاطئ”.

وتابع قائلا: “التقييم خاطئ ومن السهل توضيح ذلك، أولا يعترف الأوروبيون بأنفسهم بأن روسيا تفي بالكامل وفقا للمعيار الأعلى بالتزاماتها (التزامات عقود الغاز)، ثانيا أكدت روسيا مرارا على مستويات مختلفة أنها مهتمة ومستعدة لمناقشة موضوع إبرام عقود (غاز) جديدة بسرعة”.

وأكد بيسكوف أن روسيا لم تستخدم أبدا موارد الطاقة كسلاح للضغط السياسي، حتى في أصعب الأوقات لم توقف روسيا الإمدادات، وقال: “هذا لم يحدث وهذا لن يحدث”.

وأضاف: “بالمقابل فإن الولايات المتحدة هي التي تهدد بشكل متواصل بفرض العقوبات على مشاريع الطاقة التجارية، التي يمكن أن تقدم مساهمة كبيرة في استقرار أسواق الطاقة في أوروبا. لقد استخدمت الولايات المتحدة الطاقة بشكل مباشر كأداة للابتزاز والابتزاز السياسي والتجاري، لم نقم بذلك قط”.

وتشهد سوق الغاز الأوروبية ارتفاعا في الأسعار في المدة الأخيرة في ظل تراجع المخزونات وارتفاع الطلب على الوقود الأزرق.

وتعد روسيا أبرز موردي الغاز إلى أوروبا، وتقوم بتصدير الغاز عبر أنابيب عبر عدة مسارات، أحدها عبر أوكرانيا، وقبل شهر انتهت شركة “غازبروم” من بناء مشروع “السيل الشمالي-2″، الذي يتضمن أنبوبين لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، والآن المشروع بانتظار الشهادات اللازمة لبدء ضخ الغاز.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي الأربعاء الماضي عن استعداد روسيا لمساعدة أوروبا في أزمة الغاز.

المصدر: نوفوستي