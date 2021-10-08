الدوحة – ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت المنتخبين العراقي واللبناني، ضمن الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022.

ولم يستطع أي من اللاعبين ترجمة الفرص العديدة التي أتيحت للفريقين على مدار دقائق المباراة لتنتهي مثلما بدأت 0-0.

وبهذا التعادل، رفع كل منتخب رصيده إلى نقطتين، حيث يحتل لبنان المركز الرابع في المجموعة الأولى متفوقا بفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الخامس.

ويتأهل لمونديال 2022 مباشرة متصدر ووصيف كل من المجموعتين، فيما يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

المصدر: RT