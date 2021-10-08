ليبيا – أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الخميس عن تعاون وثيق بين روما وبرلين بشأن الأزمة الليبية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، حيث أشارت ميركل إلى أن إيطاليا تعمل منذ سنوات في ليبيا من أجل التغلب على الأزمة هناك، ولديها معرفة عميقة بهذا البلد في شمال إفريقيا، بحسب ما أفادت وكالة “آكي” الإيطالية.

بدوره، نوه دراغي بأن تحدي إجراء الانتخابات، والمضي قدمًا في تنفيذ وقف إطلاق النار، وسحب جميع القوات الأجنبية لن يتحقق إلا بالتعاون الوثيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي.