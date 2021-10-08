روسيا – شهد مطار “فوستوتشني” الفضائي في شرق روسيا انطلاق اختبار روبوت”ماركر” الذي تولى تنفيذ مهام خفر المطار.

أفاد بذلك مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في تدوينته على قناة “تليغرام” التابعة له.

ويشارك في اختبار الروبوت الحارس في مطار “فوستوتشني” الفضائي مركز “أوخرانا ” (الحرس) للعلم والتقنيات وشركة “تقنيات أندرويد” الروسية الخاصة ومؤسسة الدراسات المستقبلية الواعدة.

وجاء في تدوينة روغوزين أن أخصائيي الشركات المذكورة يختبرون قدرة الروبوت على القيام بدوريات في مسارات تمر بمنشآت البنية التحتية الأرضية للمطار، اكتشاف اشخاص تسللوا بشكل غير قانوني إلى منطقة المطار الفضائي والتعرف عليهم والقاء القبض عليهم، وكذلك مقاومة عمليات الإرهاب ومكافحة الطائرات من دون طيار.

يذكر أن روبوت “ماركر” يمكن أن يعمل بشكل مستقل أو يتم التحكم به لاسلكيا. وقد تم تصنيع 5 منصات له، بما فيها منصتان مدولبتان و3 منصات مجنزرة.

ويتوقع أن تستخدم الروبوتات من هذا النوع في المطارات الفضائية وغيرها من المنشآت السرية.

المصدر: نوفوستي