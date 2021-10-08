صربيا – أكد نيناد بوبوفيتش وزير التنمية الابتكارية والتكنولوجية في صربيا، إن بلاده تأمل بدعم روسيا في تأمين إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل.

وأضاف الوزير الصربي، في اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الصربية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بمشاركة نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف: “نحن نواجه هذا الوضع الصعب للطاقة في جميع أنحاء أوروبا، وجميع أنحاء العالم، وتتفاوض مع شركاتنا بشأن توفير إمدادات الغاز إلى صربيا. وأنا متأكد من أنكم، يوري إيفانوفيتش، وحكومتكم، والرئيس فلاديمير بوتين، ستدعمون صربيا قدر الإمكان، وسيتوفر لدينا الغاز هذا الشتاء وبالسعر المناسب”.

بدأ عمل اللجنة الحكومية الروسية الصربية المشتركة، في زلاتيبور باجتماع ثنائي بين الرئيسين المشاركين للجنة- بوريسوف وبوبوفيتش.

وبعد المباحثات الثنائية، بدأت أعمال الجلسة العامة التاسعة عشرة للجنة الحكومية الدولية بمشاركة الوفدين، حيث تمت مناقشة تنفيذ مشاريع الطاقة المشتركة بمشاركة الشركات الروسية الكبرى.

المصدر: تاس