ليبيا – التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الخميس مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر رئاسة البرلمان في القبة، بحضور خير الله صالح مدير عام الشركة الوطنية للانشاءات النفطية.

صنع الله أطلع المستشار صالح على أوضاع قطاع النفط بشكل عام، وسير الإنتاج، وما تواجهه المؤسسة الوطنية للنفط من صعوبات وتحديات في تنفيذ مشاريعها التنموية ومشاريع زيادة الإنتاج؛ بسبب شح الميزانيات اللازمة.

بدوره، أكد المستشار صالح على ضرورة تذليل كل الصعوبات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط، وتعيق تحقيق خططها الرامية الى زيادة الإنتاج وتحقيق إيرادات ضخمة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما عبر عن شكره وتقديره ودعمه التام للمؤسسة الوطنية للنفط لاستمرار سير عمل القطاع بكل نزاهة وشفافية وبكل حيادية، وبعيدًا عن التجاذبات السياسية.