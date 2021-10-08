روسيا – أكدت ليلى آدميان كبيرة المختصين المستقلين في أمراض النساء والتوليد بوزارة الصحة الروسية، إنه لم يتم اكتشاف أي مضاعفات عند تطعيم الحوامل في روسيا بلقاح ضد كورونا.

وأضافت الطبيبة: “لم نلاحظ بتاتا ظهور أية تعقيدات، بعد تطعيم المرأة الحامل بلقاح ضد كوفيد”.

وشددت الطبيبة، على أن ظهور بعض الأقاويل حول ذلك، ليس إلا عبارة عن بعض المخاوف المبالغ فيها. وقالت: “ليس لدينا أي معطيات تدل على ذلك، لا في روسيا ولا في الخارج”.

وأشارت اداميان، إلى وجود حوالي 150 ألف امرأة في العالم تم تطعيمهن باللقاحات ولم يكن على علم بأنهن حوامل. ونوهت بأن عمليات الولادة لدى من تم تطعيمهن بهذه الطريقة، مرت بدون أي مضاعفات.

وأكدت الطبية، على أنه لا يوجد عمليا من تم تطعيمهم باللقاح، بين المتوفين بسبب كوفيد وكذلك بين الراقدين في المستشفيات بسبب هذا المرض.

ووفقا لها، لا يؤثر التطعيم على الوظيفة الإنجابية، لكن الفيروس التاجي على العكس من ذلك، له تأثير سلبي على هذه الوظيفة.

المصدر: نوفوستي