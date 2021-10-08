مصر – كشف الفنان الشاب محمد الشرنوبي، عن بوستر فيلمه الجديد “فرق خبرة”، والذي تشاركه فيه الفنانة دلال عبد العزيز، التي توفت في شهر أغسطس الماضي، متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت دلال عبد العزيز، على بوستر الفيلم بجانب محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، إذ انتهى تصويره قبل رحيلها.

ونشر محمد الشرنوبي، صورة لبوستر الفيلم، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، معلقا عليها بقوله: “لماذا أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا؟.. البوستر الرسمي لفيلم فرق خبرة”.

ويعد الفيلم البطولة المطلقة لمحمد الشرنوبي في عالم السينما، ويشاركه البطولة كل من هدى المفتي، ومحمود البزاوي، والراحلة دلال عبد العزيز، وطه دسوقي، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب، وإنتاج شركة “فيلم كلينك” للمنتج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

وكانت دلال عبد العزيز، رحلت يوم 7 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 61 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، إذ تدهورت حالتها خلال 4 شهور تقريبا إثر إصابتها بفيروس كورونا، خلال تصويرها مسلسل “عالم موازي”، الذي كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.

المصدر: RT