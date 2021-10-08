فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتضرب موعدا ناريا مع إسبانيا في نهائي دوري الأمم

فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتضرب موعدا ناريا مع إسبانيا في نهائي دوري الأمم

فرنسا – قلب المنتخب الفرنسي تأخره بهدفين أمام نظيره البلجيكي إلى فوز مثير 3-2 في المباراة التي جمعتها امس ضمن الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وافتتح المنتخب البلجيكي باب التسجيل في الدقيقة الـ37 عن طريق يانيك فيريرا كاراسكو.

وعزز روميلو لوكاكو النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لبلجيكا بعدها بثلاث دقائق (د.40).

وفي الشوط الثاني انتفض منتخب “الديوك” وقلب الطاولة على منتخب “الشياطين الحمر” بتسجيله لثلاثة أهداف متتالية حملت توقيع كريم بنزيما وكيليان مبابي من ركلة جزاء وثيو هيرنانديز في الدقائق 62 و69 و90 على الترتيب ليخطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدا ناريا في نهائي البطولة مع المنتخب الإسباني الذي تغلب أمس الأربعاء في المباراة الأولى من المربع الذهبي على نظيره الإيطالي بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يستضيف المباراة النهائية ملعب “سان سيرو” في مدينة ميلان الإيطالية الأحد المقبل.

المصدر: RT