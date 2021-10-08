روسيا – يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيستمر في النمو خلال السنوات المقبلة، كذلك سيزداد استهلاك النفط.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي حول الطاقة عقد امس إنه “وفقا لخبراء دوليين، من بينهم في “أوبك”، فإنه ابتداء من العام 2035 سيبدأ معدل نمو الطلب على النفط في التباطؤ، لكن بشكل عام حتى العام 2045 سيزداد الاستهلاك بنحو 0.7% سنويا”.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، أشار إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيستمر في النمو بمعدل أعلى من 1% سنويا، وذلك كون الغاز الطبيعي يعد نوعا نظيفا من الوقود في ميزان الطاقة.

كذلك لم يستبعد الرئيس الروسي أن الطلب العالمي على الفحم سينخفض ​​بعد نمو قصير. وقال، إن “تقديرات الخبراء تشير إلى أن الطلب على الفحم سيزداد في السنوات الخمس المقبلة، خاصة في دول جنوب شرق آسيا، وبعد ذلك سيستقر لمدة 10 – 15 عاما، ومن ثم من المتوقع سيتراجع”.

المصدر: “تاس”