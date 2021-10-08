ليبيا – طالب المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي بضرورة وضع آلية واضحة لزيادة الأجور، تستهدف الحفاظ على القوة الشرائية لمداخيل العاملين.

الهادي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، دعا إلى حماية الميزانية العمومية من مخاطر نمو الأجور والمرتبات على نحو عشوائي.

قيام حكومة الوحدة بزيادة المرتبات سيؤدي إلى صعود التضخم وزيادة الأسعار

ومن جانبه أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة مختار الجديد أن قيام حكومة الوحدة برفع الأجور والمرتبات لبعض القطاعات سيجبر الدولة على زيادة الرواتب في جميع القطاعات واحدًا تلو الآخر، ما سيؤدي إلى صعود التضخم وزيادة الأسعار.

الجديد وفي تصريحات لذات المصدر قال: “وربما سيضطر البنك المركزي لزيادة سعر الصرف بدلا عن تخفيضه في ظل دخل لا يتعدى 20 مليار دولار من النفط”.