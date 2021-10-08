هيونداي تستحوذ على نصف سوق السيارات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود في الفترة ما بين يناير و أغسطس

هيونداي تستحوذ على نصف سوق السيارات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود في الفترة ما بين يناير و أغسطس

كوريا الجنوبية – استحوذت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات على نصف سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEV) في الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وباعت شركة هيونداي موتور المصنعة لسيارة نيكسو الرياضية متعددة الاستخدامات نحو 5.900 وحدة في الفترة من يناير إلى أغسطس، ارتفاعا بنسبة 43.5% مقارنة بعام سابق، وفقا لبيانات “إس إن إي” للأبحاث.

واستحوذت هيونداي على 52.2% من مبيعات سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود العالمية خلال الفترة المذكورة، متجاوزة بكثير منافستها اليابانية تويوتا التي استحوذت على 39.2%.

وتراجعت هيونداي لفترة وجيزة إلى المركز الثاني في سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEV) بعد تويوتا في الربع الأول، لكنها استعادت ريادتها في النصف الأول بفضل المبيعات القوية لطراز نيكسو 2021، الذي تم إصداره في يناير.

وجاءت شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا في المركز الثالث بحصة ضئيلة تبلغ 1.6%، خلال هذه الفترة.

ونظرا لأن سوق “FCEV” لا يزال في مرحلة البداية مع الافتقار إلى النماذج التنافسية وبنية الشحن التحتية، يتوقع مراقبو السوق منافسة أشد بين هيونداي وتويوتا، وتمثل حصتهما السوقية معا ما يزيد على 90%.

وقالت “SNE” للأبحاث في بيان “تواصل هيونداي ريادتها لسوق “FCEV” هذا العام، لكن موقعها المهيمن يتقلص بسبب صعود شركة تويوتا”، و”تحتاج هيونداي موتور إلى تكثيف أنشطة البحث والتطوير الخاصة بها وإعادة تنظيم إستراتيجيتها لسوق FCEV”.

يشار إلى أن السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود مركبات صديقة للبيئة لا ينبعث منها سوى بخار الماء، حيث أنها تحول الهيدروجين المخزن إلى كهرباء، لتشغل محرك السيارة.

المصدر: “يونهاب”