ليبيا – بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة أحمد أبو هيسة أمس الخميس مع وفد من شركة الانفتاح التركية العاملة في مجال التعدين وصناعة الأسمنت خطوات إنشاء مصنع للإسمنت بحضور مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين .

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن الآليات التنفيذية لإنشاء مصنع للإسمنت يعمل بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويًا، كحد أدنى، وذلك بالشراكة مع شركة النسر لصناعة الإسمنت إحدى الشركات التابعة لشركة ليدكو.