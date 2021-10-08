وزير الكهرباء السوري: الربط مع الأردن ولبنان قد يتم قبل نهاية العام

وزير الكهرباء السوري: الربط مع الأردن ولبنان قد يتم قبل نهاية العام

سوريا – أعلن وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، أن عمليات تأهيل الربط الكهربائي بين بلاده والأردن ولبنان قد تنتهي قبل نهاية العام الحالي.

وأشار الوزير السوري في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية إلى أن اللجان الفنية الممثلة للدول الثلاث في حال اجتماع وتنسيق مستمر، وذلك لحل المشكلات الفنية والتعاون على تأهيل خط نقل الكهرباء وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ أعمال الربط الشبكي بشكل تزامني.

وحول اللقاء الذي عقده أمس وزارة الطاقة في البلدان الثلاثة، قال الزامل إن الطابع الفني لإنجاز الربط الكهربائي، وأوضح أن من أبرز النقاط التي تم التركيز عليها هي البرنامج الزمني لإعادة تأهيل الربط الكهربائي بين تلك الدول.

وسبق لوزارة الكهرباء السورية أن أعلنت أن جزءا من خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان تعرّض لأعمال تدمير وتخريب خلال السنوات الماضية على مسافة 87 كم بدءا من الحدود الأردنية السورية حتى منطقة الدير علي.

وأوضحت الوزارة أن تلك المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية عمان بمنطقة دير علي جنوب دمشق، وقدرت تكلفة إعادة تأهيل ذلك الجزء بأكثر من 12 مليار ليرة، كما قدرت زمن تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة بعدة أشهر.

المصدر: صحيفة “الوطن” السورية