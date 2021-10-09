ألمانيا تنجو من كمين رومانيا في تصفيات مونديال 2022

ألمانيا تنجو من كمين رومانيا في تصفيات مونديال 2022

ألمانيا – قلب المنتخب الألماني تأخره بهدف أمام ضيفه الروماني إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وصعق المنتخب الروماني أصحاب الأرض بهدف مبكر منذ الدقيقة التاسعة عن طريق يانس هاجي وحافظوا على تقدمهم طيلة الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني انتفض “المانشافت” وقلب النتيجة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين متتاليين حملا توقيع سيرج جنابري وتوماس مولر في الدقيقتين 52 و81 على الترتيب.

وبهذا الانتصار، رفعت ألمانيا رصيدها في صدارة المجموعة العاشرة إلى 18 نقطة، فيما توقف رصيد رومانيا عند 10 نقاط في المركز الرابع.

المصدر: RT