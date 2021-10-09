ليبيا – رحبت جامعة الدول العربية بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف على خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن برعاية الأمم المتحدة.

جامعة الدول العربية ثمّنت جهود الجنة العسكرية المشتركة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في أكتوبر الماضي وحرصها على تنفيذ كافة بنوده، لما لذلك من أثر إيجابي على مواصلة العملية السياسية الجارية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظروف طبيعية.

ودعت جامعة الدول العربية جميع الشركاء الدوليين والإقليميين إلى التعاون وتوفير الدعم لتنفيذ هذه الخطة، وباقي الاستحقاقات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها توحيد المؤسسة العسكرية وبدء عمليات نزع سلاح وتسريح الجماعات المسلحة وإعادة إدماجها.