الجزائر – نجح إسلام سليماني في تدوين اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ المنتخب الجزائري، بعد أن كسر رقما صمد طيلة الـ20 سنة الماضية.

وقاد مهاجم المنتخب الجزائري لكرة القدم محاربي الصحراء لتحقيق فوز كبير على النيجر 6-1، بعدما سجل ثنائية، الجمعة.

ودخل نجم نادي ليون الفرنسي، بديلا في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدفين الخامس والسادس، في المباراة التي انتهت بفوز تاريخي للمنتخب الجزائري، الذي بلغ حاجز 30 مباراة بدون هزيمة وذلك في ختام الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وبذلك سجل خريج أكاديمية نادي الشراقة هدفه الـ37 رفقة منتخب “الخضر”، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المحاربين، بعد أن نجح في كسر رقم الهداف التاريخي عبد الحفيظ تاسفاوت بـ36 هدفا.

وقال سليماني البالغ 33 عاما، بعد نهاية المباراة إنه فخور جدا بهذا الانجاز، موضحا أن لقب الهداف التاريخي لم يكن هدفا له.

وأضاف: “عندما أتذكر بداياتي ومن أين أتيت، أقول إنه حلم تحقق، أؤكد مرة أخرى أنه فخر كبير لي ولعائلتي ولأمي وأبي”.

ووجه سليماني، رسالة للشباب الجزائري طالبا منهم أن يؤمنوا بقدراته حتى النهاية، معربا عن أمله في أن يكون مثالا بسيطا لهؤلاء.

المصدر: “وكالات”