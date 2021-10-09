سوريا – كشف الجيش السوري أن 6 جنود أصيبوا بجروح إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية جراء هجوم إسرائيلي جديد استهدف المنطقة الوسطى، مساء يوم الجمعة.

وأوضح مصدر عسكري في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية أن “العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف العسكري برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى”.

وأضاف المصدر أن العدوان الذي وقع في الساعة 9:33 من مساء اليوم الجمعة، أدى إلى إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأشار المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

المصدر: “سانا”