ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة مع الجالية الليبية، وبحضور العاملين بالسفارة الليبية، وبمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

الدبيبة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع له، تحدث معهم حول الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، والإجراءات المتخذة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، واطمأن على ظروفهم العامة.

واستمع بعد ذلك لعدد من الملاحظات التي تركزت حول عدد من الصعوبات التي تواجههم، وأهمها إصدار جوازات السفر، وتجديدها، وكذلك العمل على تسهيل تأشيرات الدخول.

وأصدر تعليماته لوزارة الخارجية لإيفاد لجنة تتولى إصدار جوازات للجالية مثل باقي السفارات وكذلك التنسيق مع الخارجية القطرية بشأن تسهيل التأشيرات لليبيين الراغبين في زيارة الدوحة.