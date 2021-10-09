ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن الرفع العشوائي للمرتبات يضر بالاقتصاد ويضرب الدينار الليبي في مقتل وتصبح الزيادة لامعنى لها ويسوء معها حال المواطن بعد انخفاض قيمة الدينار وغلاء الاسعار .

الشيباني قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الصحيح هو توحيد جدول المرتبات في البلاد على غرار القانون رقم 15 لعام 1981م مع بعض التعديلات بحيث يتم تقسيم الموظفين لدرجات وظيفية حسب المؤهل التعليمي والخبرة ويتساوى المرتب الاساسي لكل درجة في جميع القطاعات .

وتابع”فمثلا حامل الدرجة الثامنة يتقاضى مرتب اساسي قدره 1200 د.ل مهما كانت وظيفته طبيب او مهندس او محاسب او محامي او مدرس أو عسكري او شرطي او غيره، ويكون فرق اجمالي المرتب في العلاوات والمزايا لكل وظيفة على حدا وينسحب ذلك على جميع الدرجات الوظيفية من الاولى حتى الخامسة عشر”.